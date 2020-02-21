Тривожна новина цього дня з Брянська. Там із потяга Київ-Москва зняли громадянку Китаю, у якої виявили симптоми коронавірусу. Принаймні цю інформацію повідомили російські ЗМІ. Разом із китаянкою у вагоні перебували й українці. Більше десяти наших громадян залишили на карантин.

У яких умовах вони перебувають? Та як вони почуваються? Дивіться далі.

Невдалий вояж до російської столиці. У громадянки Китаю, яка їхала поїздом Київ-Москва, запідозрили симптоми коронавірусу. До української столиці, звідки й вирушив потяг, жінка приїхала вчора з Мінська. За даними наших прикордонників, пасажирка не скаржилася на стан здоров'я і не виглядала хворою.

"Дана громадянка Китаю коли виїжджала з пункту пропуску, з нею наші прикордонники спілкувалися жодних ознак, явних ознак вірусного респіраторного захворювання виявлено не було, вона вільно володіла російською мовою тому на запитання, який ваш стан здоров’я, що добре проблем і питань не було", - говорить Юрій Лисюк, начальник управління прикордонного контролю Держприкордонслужби.

Та вже у російському Брянську китаянку через високу температуру - ушпиталили. Вагон, в якому вона їхала, від потяга відчепили і помістили на карантин. Там, за даними наших дипломатів, їхали 13 українців. Зокрема, двоє провідників.

"Більшість пасажирів вагону, в тому числі 5 громадян України були доставлені до Брянської лікарні з метою обстеження. Вже отримано результати їхніх аналізів. Вірусу в крові не виявлено. Решта 8-м громадян відмовились та наразі перебувають у відчепленому вагоні в пункті пропуску "Суземка". І, за результатами обстеження громадянки Китаю, буде ухвалено рішення щодо подальшого пересування громадян", - говорить Сергій Погорельцев, директор департаменту консульської служби МЗС України.

До речі, коронавірус у громадянки Китаю після лабораторних тестів не підтвердився. Тож двоє українських пасажирів та двоє провідників вже найближчим часом повернуться додому, на Батьківщину.