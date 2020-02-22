Не припиняються суперечки навколо одного з найбільших ринків України "Барабашово". Комунальники намагаються прокласти крізь нього трасу. Підприємці впевнені - це спроба захопити торговельний центр. Сьогоднішнє протистояння мало не скінчилося бійкою.

Харків, один із найбільших гуртових ринків України - славнозвісне "Барабашово". Уже кілька місяців тут точиться боротьба. Місцева влада намагається прокласти через ринок дорогу. Місцеві підприємці - проти. Протистояння спалахнуло знову, коли муніципальна техніка рано-вранці намагалася прокласти собі шлях.

"Где-то в полседьмого утра техника мы увидели: надвинулась на людей. Мы, вот арка стоит, - под ней выстроились в ряд, и, не смотря на то, что мы стоим - эта тяжелая техника начала нас реально нас давить. Мы своими усилиями еле-еле как-то приостановили движение этой техники. Чуть под машину не попали. Мы реально ощутили страх этого беспредела. Как можно технику на людей?", - обурений Руслан Гусейнов, підприємець.

Люди кажуть: це спроба позбавити їх робочих місць і отримати контроль над ринком.

"Городская власть в лице мера решила, что торговый центр не имеет права на существование. Городская власть решила, что около 15 тысяч человек лишаться своих торговых мест и они не нужны. Ми нужны только тогда, когда нужны выборы, только тогда нужны чтобы нечестные чиновники прошли к своим креслам", - наголосила Ірина Денисова, підприємниця.

Підприємці впевнені: дії місцевої влади - суцільна провокація. Наприклад, комунальники за наказом мерії руйнують дороги поблизу ринку. Вночі.

"Когда мы увидели, что люди резали дорогу на ровном участке - мы поинтересовались, чтобы они показали документы, которые предполагают их работу в это время. Но, к сожалению, никто нам не показал документы, которые бы доказывали их работу в ночное время", - обурений Юрій Жевжик, підприємець.

Наразі, підприємці та працівники ТЦ "Барабашово" постійно чергують на ринку, чекаючи на нові провокації.