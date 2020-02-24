На Гаїті сотні поліцейських вийшли на протести: що вимагали [ Редактировать ]
Сотні поліцейських вийшли на протести у столиці Гаїті. Їх обурило, що влада недоцільно витратила кошти на цьогорічний карнавал. Тож мітингарі вимагали підвищити їм зарплатню та покращити умови праці.
Силовики палили шини, перекривали вулиці та жбурляли каміння у полісменів, які підтримують уряд. Подеколи лунали постріли, котра зі сторін відкривала вогонь - невідомо. Протести тривають в Гаїті ще з січня минулого року.
по теме
Протести в Нових Санжарах: в МОЗ оцінили безпеку українців
В ефірі телеканалу "Інтер" в програмі "Подробиці тижня" з Олексієм Ліхманом заступник міністра охорони здоров’я Дмитро Коваль розповів про ситуацію з евакуйованими із Китаю українцями в Нових Санжарах та оцінив безпеку людей
Грецьку столицю паралізував страйк працівників громадського транспорту
Відучора не працює підземка, міські електрички й пороми. На маршрути не вийшли і водії автобусів
В Ріо-де-Жанейро до карнавалу приєднались домашні улюбленці
А в Ріо-де-Жанейро карнавал саме у розпалі. Ба більше, під ритми запальної самби там влаштували святкову ходу для домашніх улюбленців
Туреччину сколихнув черговий за кілька діб землетрус
Підземні поштовхи магнітудою 4 і 8 відчувалися на заході країни, неподалік міста Ізмір. Про це повідомляє європейсько-середземноморський сейсмологічний центр
У Британії розглянуть екстрадицію в США Джуліана Ассанжа
Справу розглядатимуть у лондонському королівському суді Вулвіча. Напередодні в Лондоні провели мітинг на підтримку головного фігуранта справи. Кілька сотень людей пройшли маршем, закликали не видавати фундатора "Вікілікс"