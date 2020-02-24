Сотні поліцейських вийшли на протести у столиці Гаїті. Їх обурило, що влада недоцільно витратила кошти на цьогорічний карнавал. Тож мітингарі вимагали підвищити їм зарплатню та покращити умови праці.

Силовики палили шини, перекривали вулиці та жбурляли каміння у полісменів, які підтримують уряд. Подеколи лунали постріли, котра зі сторін відкривала вогонь - невідомо. Протести тривають в Гаїті ще з січня минулого року.