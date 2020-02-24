Річки Перу вийшли з берегів та спричинили нищівні повені [ Редактировать ]
У Перу - нищівні повені. Там саме в розпалі сезон дощів. Через рясні опади місцеві річки вийшли з берегів. У місті Такна на півдні країни внаслідок паводків та зсувів ґрунту загинуло чотири людини. Пошкоджені зо три сотні будинків. Там, де вода спала, місцеві жителі взялися відкопувати з багнюки автівки та розбирати завали на подвір'ях.
"Нас ніхто не попередив, що на місто насувається вода. Усе сталося надто швидко і потужно. Ми не встигли зреагувати, хоч якось підготуватися. Мій чоловік спробував відігнати машину в сухіше місце, та це йому не вдалося. Тепер ось відкопуємо її із землі", - говорить жителька міста Такна.
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