За февраль 2020 года в иранском городе Кум от нового коронавируса умерли 50 человек. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на местные СМИ.

В то же время, по официальным данным, в Иране умерли 12 человек, зафиксировано 47 подтвержденных случаев.

Также сообщается, что в Куме более 250 человек находятся на карантине. По словам местного чиновника Ахмада Амириабади Фарахани, 50 смертей - это данные еще за 13 февраля, хотя Иран официально сообщил о случаях заражения вирусом 19 февраля.

Читайте также Коронавирус "захватил" еще три страны

На сегодня известно, что в связи со вспышкой коронавируса закрыты школы на большей части территории страны, а соседние страны перекрывают границы с Ираном. Смертность в этой стране от коронавируса выше, чем в Китае и Южной Корее.

Замглавы министерства здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи отрицает данные о 50 погибших.

"Сказали о 50, вы нам официально в письме назовите имена. Заявлялось о 50, но я скажу прямо, что если число погибших в Куме из-за этой болезни составляет половину или четверть этого, я подам в отставку", - сказал он.

Мы писали, что в Иране чиновник заразился коронавирусом. Заразился глава одного из округов Тегерана Мертеза Рахманзаде.

Напомним, что прибывших разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

Там находится около двух десятков машин. Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.