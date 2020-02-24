У Німеччині авто в'їхало в натовп на карнавалі. Постраждали 15 людей, серед них - і маленькі діти. Усе сталося в містечку Фольк-Марзені.

На місце інциденту прибули десятки машин швидкої допомоги, поліція та рятувальники. Умисний це наїзд, чи нещасний випадок наразі невідомо.

Нагадаю, за схожих обставин у 2016 було скоєно масштабний теракт у Берліні. Тоді вантажівка протаранила різдвяний ярмарок. Жертвами нападу стали 12 людей.