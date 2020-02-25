У Дніпрі через стрілянину поранені дві людини [ Редактировать ]
Дві людини поранені через стрілянину в середмісті Дніпра. За словами очевидців, увечері біля зупинки громадського транспорту патрульні зупинили дві автівки. У цей час під'їхала третя машина, звідти й пролунали постріли.
Двох чоловіків із тяжкими пораненнями шпиталювали. Перехожі не постраждали. Нападники - втекли. Поліція оголосила план "сирена", щоб їх розшукати.
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