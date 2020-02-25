Почему болит живот: ответ медиков [ Редактировать ]
Каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с неприятными болями в животе. Врачи знают массу причин, из-за чего может болеть желудок. Самая распространенная - это гастрит. Но мало кто знает, что он бывает разный, и лечение ему нужно разное. Об этом сообщает newsyou.info.
Эррозивный гастрит возникает после длительного употребления агрессивной пищи. Она может быть острой, солёной, кислой, это может быть алкоголь или какие-либо лекарственные вещества. Для восстановления нормальной работы желудка нужно обратить внимание на свою диету.
Стрессовый гастрит проявляется у людей, перенёсших сильный стресс или долго находившихся в стрессовой ситуации. Помогает работа с психотерапевтами и другие успокаивающие процедуры.
Бактериальный гастрит возникает благодаря заселению в желудок микроорганизмов, нарушающих целостность слизистой оболочки желудка. Лечение должен назначить гастроэнтеролог.
Вирусный гастрит - это заболевание желудка, которое произошло из-за сниженного иммунитета, благодаря атаке вируса на организм. Диагностику и лечение проводит врач.
Эозинофильный гастрит проявляется как аллергическая реакция. Для выявления аллергенов нужно пройти необходимые тесты.
Атрофический гастрит - это истончение и атрофия слизистой оболочки желудка. Причины должен устанавливать врач. Он же должен назначать лечение.
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