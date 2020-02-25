Знесені дахи, повалені дерева, поламані мости - циклон "Юлія" лише за декілька годин наробив лиха на Миколаївщині. Зараз вітер вщух, та ненадовго - попереджають синоптики. Які прогнози - розповість Марина Михайловська.

Майже півтори сотні міст і селищ області лишилися без світла через негоду. Пориви вітру сягали тридцяти двох метрів за секунду. Ось такий вигляд тепер має територія сміттєвого полігону в Очаківському районі. Непотріб рознесло на кілометри.

"Все поле в пакетах. Порушення технології зберігання та захоронення ось до чого призводить".

У Миколаєві вітер повалив на землю білборди, паркани, перевернув кіоски. За день упало близько трьохсот дерев. Пошкодило і тепломережі - кількасот житлових будинків та соціальних установ залишилися без опалення. По місту зірвало понад 70 дахів. У школі №39 через вітер покрівля раптово піднялася й упала біля входу просто посеред уроку.

"Весь дах знесло повністю, із спортивної зали, тренажерної зали, це огородження кабінету фізики також знесло частиною даху", - говорить Марина Демиденко, директор школи.

Дах лагодили майже 10 років тому, втім він і досі був у належному стані, переконує директор. Навчання продовжили, але спортзал закрили, а небезпечну територію обгородили. А от із місцевої казарми зірвало дах, відремонтований три роки тому. Міноборони вже ініціювало перевірку. Через поривчастий вітер та високі хвилі не працюють тепер і два понтонних мости. Коли відновлять пішохідний - поки що не відомо. А от Аляудську переправу, що веде до військової частини, обіцяють полагодити найближчими днями.

"Мост был постоен больше 20 лет назад, а он строился как временно есооружение на 36 месяцев. Натяжной мост, на котром держатся понтоны оборвало, мы занимаемся этим вопросом", - говорить Павло Лаврентьєв, головний інженер КП "ЕЛУ автодоріг".

Ще з ночі комунальники разом з рятувальниками взялися ліквідувати наслідки буревію. Міська влада підраховує збитки й готується виділити кошти з резервного фонду на відновлення навчальних закладів.

"Первоочередными определены 3 школы и дом культуры, а котрых сорваны крыши для гидроизоляции в ожидании возможных осадков", - говорить Олександр Герасіменя, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Миколаївської міської ради.

Наразі погода стабілізувалася, втім прогнози синоптиків не втішні: найближчими днями знову очікується поривчастий вітер та опади.