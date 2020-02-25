Под Киевом пьяный отец избил 7-месячную дочь [ Редактировать ]
Во вторник, 24 февраля, в городе Васильков Киевской области случилось происшествие. Известно, что горе-отец избил 7-месячную дочь из-за того, что она мешала ему спать. Ребенка госпитализировали с гематомой и сотрясением мозга. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
По предварительной информации, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Он объяснял, что младенец своим плачем мешал ему выспаться. Как сообщают в полиции, зайдя в комнату, мать выхватила ребенка и выбежала с ним из дома, после чего женщина вызвала скорую помощь. Сейчас пострадавшая девочка находится в больнице с гематомой и сотрясением головного мозга. Мужчина задержан.
Ему объявлено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного части 3 статьи 15 (Покушение на преступление) части 1 статьи 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.
Ранее сообщалось, что под Львовом соседка жестоко пытала девочку-сироту.
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