Погляд з-за лаштунків. У столиці відкрили виставку сучасного українського мистецтва. Усі арт-об'єкти створили жінки. Живопис та інсталяції об'єднала тема людських стосунків. Усе бачила Ірина Розова.

Сцена життя і глядацька зала. Ніби з-за лаштунків на щоденний театр буденності дивляться мисткині. А потім через свої твори діляться власним - суто жіночим - поглядом на людські стосунки.

"Шекспировские строки "вся жизнь театр - мужчины и женщины в нем все актеры" дала вдохновение для того, чтобы создать эту картину и собрать интересный колектив женщин. Это картина уже побывава в Греции на выставке и она символизирует собой именно жизнь как театр, потому что в жизни не только на сцене появляются актеры, но в жизни сидят на летсницах этого амфитетар тоже актеры", - говорить Ірина Акімова, художниця, кураторка проєкту.

Більшість інсталяцій також розповідають глядачу про життя-театр.. Щоб ідентифікувати емоцію в сучасному світі, до виразу обличчя художниця Ірина Ворона додала QR-код.

"Спілкуючись з людьми і багато проводячи роздумів на цю тему, мені захотілось показати так дуже з такого боку ви розумієте щоб, ну от маски вони безеемоційні, тобто обличчя, вони не мають ніяких емоцій абсолютно, а під цим QR -кодом схована справжня емоція", - говорить Ірина Ворона, художниця.

Арт-проєкт, куратором якого є Ірина Акімова, організувала Українська асоціація жіночих досліджень у мистецтві. Свої роботи представили двадцять три відомі українські та іноземні художниці.

"Сам проект поставил философский вопрос перед художницами, какими мы видим себя? Какими нас видят другие люди. Я попросила их представить себе тонкую грань, которая называется занавес театра. Актеры смотрят на зал и видят зрителей, которые тоже играют. Зрители смотрят на актеров и видят пьесу, которая им нравится или не нравится, то есть они ее принимают или не принимают", - говорить Ірина Акімова, художниця, кураторка проєкту.

Триватиме виставка до 9 березня в Музеї історії міста Київа.