Катастрофа MH-17: появился свидетель запуска ракеты [ Редактировать ]
В понедельник, 24 февраля, появилась информация о том, что у международной Совместной следственной группы (JIT) есть свидетель запуска ракеты по самолету рейса MH-17.
Об этом заявил глава JIT Фред Вестербеке в эфире канала CBS.
Кроме того, Вестербеке уверен в том, что ракету запускали с помощью российской системы "БУК".
Напомним, Нидерланды отклонили предложение России передать ей уголовное преследование трех россиян, подозреваемых в причастности к катастрофе самолета Boeing рейса МН-17. Один из фигурантов дела о катастрофе MH17 присоединится к судебному процессу в Нидерландах. Пока не разглашается, кто именно будет на скамье обвиняемых, а также какая юридическая компания будет заниматься его защитой.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался запрещать экстрадицию Владимира Цемаха, который фигурирует в деле о катастрофе МН17 на Донбассе, в Нидерланды
Ранее сообщалось, что в СБУ подытожили пять лет расследования по делу о катастрофе МН17. Напомним, что Волкер призвал Россию перестать лгать в отношении катастрофы МН-17.
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