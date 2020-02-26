В среду, 26 февраля, глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что через месяц должна состояться встреча глав МИД стран "нормандского формата" для подготовки очередного саммита лидеров четверки. Об этом сообщает "РБК-Украина".

"Мы планируем провести встречу министров иностранных дел четырех стран для подготовки встречи в "нормандском формате". Для этого соберем министров России и Франции. Вместе встретимся и сможем понять, как мы продвигаемся, что мы готовим лидеров к встрече", - заявил Пристайко.

Также он отметил, что Киев и Москва отмечают отсутствие прогресса в выполнении договоренностей лидеров "нормандской четверки" по Донбассу, достигнутых в Париже.

Кроме того, Пристайко считает, что для обсуждения вопросов возвращения аннексированного Крыма необходимо создать переговорный форум.

Тяжелые бои и потери на Донбассе в 2014-2015-м годах заставили нас ограничить минские договоренности лишь вопросами Донбасса. Возможно, именно это способствовало определенной маргинализации проблемы Крыма, которая несколько отошла на второй план в мировой политике. Россия вообще считает, что Крым - закрытый вопрос, который рассмотрению не подлежит. Однако, хочу напомнить, что нигде в Минских договоренностях не сказано, что вопрос Крыма снимается с повестки дня.

По его словам, необходимо усилить международное внимание к вопросу возвращения Крыма в Украину.

Качественные сдвиги могут быть возможными в случае создания отдельного Крымского международного форума. И пусть сначала без России. Мы потом заставим ее сесть за стол переговоров.

Он также рассказал, что на полях Генассамблеи ООН обсудили усиление поддержки Украины в вопросе возвращения аннексированного Крыма.

"В рамках ООН сформировалась международная коалиция государств, которые активно поддерживают Украину в крымском вопросе. Я вчера только вернулся из ООН. Встречался с генеральным секретарем ООН, с президентом сессии. Мы говорили как раз о том, что эта поддержка существует и ее надо усиливать", - сообщил Пристайко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первая часть в "нормандском формате" выполнена.