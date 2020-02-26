Директор государственного учреждения "Украинский институт книги" Александра Коваль требует "вычищать библиотеки от советского фонда". Подобные идеи напоминают сюжет романа-антиутопии Рэя Брэдбери "451 градус по Фаренгейту", изданного в советское время и подлежащего, по предложению Александры Коваль, уничтожению. Но куда больше это напоминает фашистские "книжные аутодафе" нацистской Германии. Правда, Гитлер не решился сжигать книги руками чиновников, и за этими акциями стояли псевдонезависимые организации - немецкий студенческий союз и гитлерюгенд.

Только в фантастическом произведении или в людоедской, антигуманной и тоталитарной стране может родиться идея добровольного уничтожения своего интеллектуального капитала, многого положительного, на чем воспитывались поколения украинских граждан.

Эта инициатива является частью продуманного плана по деградации, деинтеллектуализации и дебилизации украинского народа, реализуемого, наряду с деиндустриализацией, по указанию Сороса и других агентов внешнего управления Украиной. Конечная цель этой программы очевидна: превращение Украины в сырьевую колонию, а ее выжившего населения - в недалеких и неразвитых рабов, обслуживающих интересы заокеанских хозяев.

"Зачистка" библиотек является очередным и, вероятно, заключительным этапом помещения украинского народа в информационный и идейный вакуум - наряду с расправой над журналистами, закрытием независимых телеканалов и блокированием интернет-сайтов.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа - За жизнь"