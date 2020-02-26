По древним традициям, светлый праздник Масленицы празднуют за 56 дней до Пасхи. Так, в 2020 году Масленица выпадает на 1 марта.

Масленица 2020 продлится с 24 февраля по 1 марта. В это время устраиваются веселые народные гуляния. В этот праздник хозяйки подают на стол сырники, ватрушки, уху и запеченную рыбу.

На Масленицу необходимо веселиться – но также нужно не забывать про работу. В собственном доме к празднику нужно навести порядок и в последний день Масленицы перемыть всю посуду.

Что нельзя делать на Масленицу?

В этот праздник нельзя грустить и скучать, поскольку человек, который грустил на Масленицу, проведет в тоске весь год.

На Масленицу нельзя ругаться, ведь это может навлечь на вас и на вашу семью беду.

В эту неделю нельзя есть мясо, поскольку Масленица начинает Великий пос. Но, рыбу, яйца и молочные продукты употреблять еще можно.

На праздник запрещается употреблять алкогольные напитки.

Запрещено на Масленицу встречать гостей в неубранном доме.