Чи готові в регіонах до можливого поширення коронавірусу?

Чи готові в регіонах до можливого поширення коронавірусу - перевірятимуть спеціальні комісії. Таке рішення сьогодні ухвалили на засіданні РНБО. Фахівці мають оцінити можливості інфекційних відділень - у випадку підозри на захворювання. А також провести навчання медичного персоналу. Сьогодні такі тренування пройшли на Буковині - у пункті пропуску Порубне. Побувала на них і Ольга Паламарюк.

У масках і рукавичках. На пункті пропуску "Порубне" прикордонники працюють у посиленому режимі. Перевіряють усіх, хто в'їжджає чи виїжджає з України.

"Як ваше самопочуття? - Добре. - Найближчим часом Італію, Китай не відвідували? - Ні - З вашого дозволу, температуру поміряю. - Добре".

"Якщо температура тіла в нормі, громадяни слідують на в'їзд України в установленому порядку. Якщо є відхилення - перевищення температури - громадяни відправляються в спеціально відведене приміщення, в карантинну зону".

До такої перевірки люди ставляться з розумінням.

"Канєшно, нормально".

"Треба, треба обов'язково! Бо це є небезпека для здоров'я людей".

За останню добу прикордонники перевірили понад тисячу людей. У тридцяти трьох була підвищена температура. Їх відправили в карантинну зону до медиків.

"Варто сказати, що під ранок було виявлено двох громадян Італії, яких було відведено в карантинну зону. Проведені заходи в відповідності до технології МОЗ "не виявивши жодних ознак, люди прослідували далі за своїм маршрутом", - говорить Сергій Бровко, начальник прес-служби Чернівецького прикордонного загону.

Сьогодні медики, спільно з прикордонниками, провели спеціальні навчання. За легендою, у жінки, котра прибуває із Китаю разом із немовлям - фіксують високу температуру та нежить.

"Ви зможете йти до нас в машину? - Встаємо".

Після огляду медики вирішують: жінку з дитиною потрібно доправити до лікарні. Там їм проведуть необхідні тести на грип та ГРВІ. Додатково аналізи відправлять і в Київ.

"Ми маємо на меті не оцінити, а, передусім, відтестувати черговий раз для того, щоб, можливо, побачити певні недосконалості чи помилки при відпрацюванні таких дій", - говорить Наталія Гопко, в. о. директора Чернівецького обласного лабораторного центру МОЗ України.

У Чернівцях створили дві госпітальні бази в обласній клінічній та дитячій лікарнях. А на кордоні цілодобово чергують бригади екстреної допомоги. Щодо жінки, котра повернулася з Італії й напередодні звернулася по медичну допомогу, її стан покращився. Наразі вона в ізоляції. Аналізи на можливий коронавірус - передали в столицю. Результатів чекають уже завтра.