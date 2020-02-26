В среду, 26 февраля, в Норвегии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Об этом заявили в Норвежском институте общественного здравоохранения, сообщает Reuters.

Коронавирус зафиксировали у жителя Тромсе, который недавно вернулся из Китая. Все это время он находился в изоляции.

Власти не рекомендуют волноваться, поскольку распространение вируса считается маловероятным. Он находится на домашнем карантине под наблюдением медиков.

Напомним, в Закарпатской области госпитализировали мужчину. Его вместе с женой поместили в изолятор. Позже, пришли результаты анализов. Коронавируса у мужчины не обнаружили.

Тем временем, во Вьетнаме выздоровели все инфицированные коронавирусом.

Напомним, что эвакуированных из Китая украинцев разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.