В Норвегии впервые зафиксировали случай коронавируса [ Редактировать ]
В среду, 26 февраля, в Норвегии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Об этом заявили в Норвежском институте общественного здравоохранения, сообщает Reuters.
Коронавирус зафиксировали у жителя Тромсе, который недавно вернулся из Китая. Все это время он находился в изоляции.
Власти не рекомендуют волноваться, поскольку распространение вируса считается маловероятным. Он находится на домашнем карантине под наблюдением медиков.
Напомним, в Закарпатской области госпитализировали мужчину. Его вместе с женой поместили в изолятор. Позже, пришли результаты анализов. Коронавируса у мужчины не обнаружили.
Тем временем, во Вьетнаме выздоровели все инфицированные коронавирусом.
Напомним, что эвакуированных из Китая украинцев разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.
по теме
В Новых Санжарах иностранке потребовалась медицинская помощь
В субботу, 22 февраля, иностранка почувствовала боль в животе
В Пекине за 6 дней построили завод
В Китае, в городе Пекин за шесть дней из промышленного здания создали новый завод
Возвращение украинцев из Китая: все подробности
В четверг, 20 февраля, в Украине приземлится рейс с эвакуированными украинцами
Вспышка коронавируса в Китае идет на спад
В Китае стремительно сокращается число смертей от коронавируса COVID-19
В Украине нет случаев заражения коронавирусом - Минздрав
В Украине не зафиксировали ни одного случая заражения коронавирусом