У Києві протестували медики. Лікарі закликають владу скасувати медичну реформу, другий етап якої розпочнеться з квітня. Чим, на думку мітингарів, реформа загрожує Україні?

Понад сто медпрацівників з різних регіонів зібралися на Майдані Незалежності в столиці. Люди виступають проти запровадження нового етапу медичної реформи. За словами медсестри, вже багато лікарів із так званих неопорних лікарень у маленьких містечках отримали, як вони їх називають, "листи щастя". У них повідомляється, що за місяць вони отримуватимуть лише мінімальну зарплату. Обслуговування в багатьох районах України стане майже неможливим.

"Швидкі" теж скорочуються, захворіє людина за 120 кілометрів від опорні лікарні - уявіть, інсульт, інфаркт, апендицит - поки вона доїде, вернеться по наших дорогах. Це - не реально, це людина буде помирати не доїжджаючи до лікарні", - наголосила Ніна Козловська, медсестра Боярської районної лікарні.

Медсестри із Шостки тримають у руках паперові ромашки - символ боротьби з туберкульозом. Через тиждень після того, як у світі відзначать День боротьби з туберкульозом - а це 24 березня, - медики їхнього санаторію можуть залишитися без роботи.

"Ми добиваємося: щоб продовжили лікування дітей, не закривати санаторії. Тобто, ви з 1 квітня втрачаєте роботу? - Так", - непокоїться Наталія, медсестра Шосткинського протитуберкульозного санаторію.

У санаторії зараз лікуються і проходять профілактику 70 дітей. Більшість - із неблагополучних родин або сироти. Доля пацієнтів тепер невідома. А черкаський лікар Валентин наводить власну статистику смертності від туберкульозу за п'ять років.

"До начала "супруновской" реформы этот показатель был 8 процентов, последние два года он вырос до 18 - то есть, вдвое большее количество людей, когда к нам поступают люди в настолько запущенном состоянии ", - зазначив Валентин Титоренко, лікар Черкаської обласної лікарні.

Пікет продовжився біля Кабінету Міністрів, а потім - Офісу Президента. Медики вкотре вимагають: не зменшувати фінансування галузі, не закривати лікарні та зупинити медичну реформу. Відповідне звернення передали главі держави.