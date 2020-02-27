В Италии украинка заразилась коронавирусом [ Редактировать ]
В Италии, где произошла вспышка коронавируса, заразилась 26-летняя украинка. Об этом сообщает итальянский портал Fanpage.
Как выяснилось, девушка живет и работает в Италии, в городе Кремоне. Но, она на несколько дней уезжала в Монтано-Антилии, в небольшом городке Чиленто в провинции Салерно.
После этого она приехала в город Абатемарко. Девушка чувствовала себя слабой и отправилась в больницу. Ей сделали тест на коронавирус, который дал положительный результат.
Девушку изолировали от всех пациентов и она находится под круглосуточным присмотром врачей. Всех кто имел контакт с девушкой отправили на карантин.
К слову, в Италии зафиксированы уже более 400 случаев заражения коронавирусом. К тому же, первый случай коронавируса зафиксирован на юге Италии.
Ранее мы сообщали о том, что в Закарпатской области мужчину с женой поместили в изолятор из-за подозрения на коронавирус.
А также США назвали сроки разработки вакцины от коронавируса.
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