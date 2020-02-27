В Дании впервые зафиксировали заражение коронавирусом. Об этом сообщает Reuters.

Как выяснилось, мужчина недавно вернулся с отдыха в Италии. Он был на горнолыжном курорте. Мужчину отправили на домашний карантин.

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Ранее в Италии зафиксировали вспышку коронавируса, где число жертв увеличилось до 12 человек.