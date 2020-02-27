Коронавирус из Италии "проник" в Данию [ Редактировать ]
В Дании впервые зафиксировали заражение коронавирусом. Об этом сообщает Reuters.
Как выяснилось, мужчина недавно вернулся с отдыха в Италии. Он был на горнолыжном курорте. Мужчину отправили на домашний карантин.
Ранее в Италии зафиксировали вспышку коронавируса, где число жертв увеличилось до 12 человек.
К слову, в Италии зафиксированы уже более 400 случаев заражения коронавирусом. К тому же, первый случай коронавируса зафиксирован на юге Италии.
Ранее мы сообщали о том, что в Закарпатской области мужчину с женой поместили в изолятор из-за подозрения на коронавирус.
А также США назвали сроки разработки вакцины от коронавируса.
по теме
Коронавирус добрался до Эстонии
В Эстонии зафиксировали первое заражение коронавирусом
В Италии украинка заразилась коронавирусом
Ей сделали тест на коронавирус дал положительный результат
В Норвегии впервые зафиксировали случай коронавируса
В среду, 26 февраля, в Норвегия зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
В Новых Санжарах иностранке потребовалась медицинская помощь
В субботу, 22 февраля, иностранка почувствовала боль в животе
В Пекине за 6 дней построили завод
В Китае, в городе Пекин за шесть дней из промышленного здания создали новый завод