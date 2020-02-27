В Китае сообщили, сколько один инфицированный коронавирусом может заразить посторонних людей. Об этом рассказал глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

Как выяснилось, один человек может заразить 2-3 человека. Эти данные объясняют вспышку коронавируса в Китае.

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"Инфицирование при нынешней эпидемии, возможно, происходит активнее, чем при SARS, если исходить из имеющихся на данный момент статистических данных. Один зараженный, вероятно, может заразить от двух до трех человек", - сказал Чжун Наньшань в ходе пресс-конференции.

Напомним, что в Италии украинка заразилась коронавирусом. Девушка чувствовала себя слабой и отправилась в больницу. Ей сделали тест на коронавирус, который дал положительный результат.

К слову, в Италии зафиксированы уже более 400 случаев заражения коронавирусом. К тому же, первый случай коронавируса зафиксирован на юге Италии.

Ранее мы сообщали о том, что в Закарпатской области мужчину с женой поместили в изолятор из-за подозрения на коронавирус.