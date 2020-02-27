Коронавирус добрался до Эстонии [ Редактировать ]
В Эстонии зафиксировали первое заражение коронавирусом. Вирус обнаружили у прибывшего гражданина Ирана из Риги. Об этом сообщает министр социальных дел Эстонии Танель Кийк.
"Сегодня утром поступила информация о том, что в Эстонии по состоянию на вечер вчерашнего дня обнаружен первый зараженный. Речь идет о постоянном жителе Эстонии, который не является ее гражданином. Более точную информацию даст Департамент здоровья", - рассказал Кийк.
Гражданин Ирана приехал в Эстонию 26 февраля. Он вернулся в автобусом из Риги, после чего самостоятельно вызвал себе "скорую".
Напомним, что в Италии украинка заразилась коронавирусом. Девушка чувствовала себя слабой и отправилась в больницу. Ей сделали тест на коронавирус, который дал положительный результат.
К слову, в Италии зафиксированы уже более 400 случаев заражения коронавирусом. К тому же, первый случай коронавируса зафиксирован на юге Италии.
Ранее мы сообщали о том, что в Закарпатской области мужчину с женой поместили в изолятор из-за подозрения на коронавирус.
А также США назвали сроки разработки вакцины от коронавируса.
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