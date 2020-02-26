В Киеве "вспыхнул" масштабный пожар [ Редактировать ]
В среду, 26 февраля, в Киеве на Троещине произошел жуткий пожар на территории автогаражного кооператива. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве.
Как выяснилось, загорелись поддоны и тара на территории автогаражного кооператива. Огонь вспыхнул и распространился на грузовые автоприцепы
"В 19:42 огонь удалось локализовать, а уже в 20:14 пожар потушен полностью", - говорится в сообщении.
На месте прибыли тушить 4 единицы основной и спецтехники ГСЧС и 18 чрезвычайников.
Ранее сообщалось, что в Киеве заметили "огненный автобус". Он ехал по жилому массиву Отрадный с выбитым лобовым стеклом и горящей крышей.
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