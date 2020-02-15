В пожаре на Гаити погибли дети [ Редактировать ]
В масштабном пожаре на Гаити, который охватил детский дом, погибли пятнадцать детей. Об этом сообщает The Guardian.
"Двое детей сгорели заживо, когда в четверг вечером в приюте Церкви Библейского Понимание на окраине Порт-о-Пренса вспыхнул пожар. Тринадцать других скончались в больнице от удушья", - говорится в сообщении.
"Спасатели прибыли на место происшествия на мотоциклах и не имел баллонов с кислородом или машин скорой помощи, необходимых для доставки детей в больницу", - сказал сотрудник службы гражданской защиты Гаити.
"Их можно было бы спасти", - добавил он, - "Но у нас не было оборудования, чтобы спасти их жизни".
Ранее сообщалось, что в Киеве заметили "огненный автобус". Он ехал по жилому массиву Отрадный с выбитым лобовым стеклом и горящей крышей.
А также недавно в Киеве вспыхнула СТО.
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