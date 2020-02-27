В Японии планируют временно закрыть все школы в стране. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ требует закрыть школы от властей, из-за распространения коронавируса в миру. Об этом сообщает NHK.

Меры предосторожности вступят в силу уже с 2 марта и продлятся до конца марта.

​"После распространения нового коронавируса премьер-министр Синдзо Абэ заявил об ограничении для учебных заведений, начиная со следующего месяца. Они продлятся до весенних каникул для всех начальных, младших и средних школ по всей стране. Он заявил, что будет требовать такого временного закрытия", - говорится в сообщении.

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Если ограничения не продлят, дети выйдут на учебу в апреле. Синдзо Абэ также рассказал, что они прилагаю все усилия, чтобы предотвратить распространение вируса среди детей.

Ранее мы писали о том, что коронавирус COVID-19 "проник" уже в 20 стран. Так, коронавирус добрался до Эстонии. Также в Норвегии впервые зафиксировали случай коронавируса.

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