В Японии закроют все школы из-за коронавируса [ Редактировать ]
В Японии планируют временно закрыть все школы в стране. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ требует закрыть школы от властей, из-за распространения коронавируса в миру. Об этом сообщает NHK.
Меры предосторожности вступят в силу уже с 2 марта и продлятся до конца марта.
"После распространения нового коронавируса премьер-министр Синдзо Абэ заявил об ограничении для учебных заведений, начиная со следующего месяца. Они продлятся до весенних каникул для всех начальных, младших и средних школ по всей стране. Он заявил, что будет требовать такого временного закрытия", - говорится в сообщении.
Если ограничения не продлят, дети выйдут на учебу в апреле. Синдзо Абэ также рассказал, что они прилагаю все усилия, чтобы предотвратить распространение вируса среди детей.
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