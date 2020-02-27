В четверг, 27 февраля, в Одесской области было зафиксировано три подозрения на коронавирус Covid-19, но ни одно из них не подтвердилось. Об этом рассказал директор Одесского областного лабораторного центра Минздрава Виталий Гончаров, сообщает "Радио Свобода".

По его словам одного человека с подозрением на коронавирус обнаружили в аэропорту Одессы, еще двое - обратились самостоятельно.

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С 26 февраля на одесском аэропорту начали проверять всех пассажиров, прибывающих в город - не только тех, кто приезжает из стран с зафиксированными случаями коронавируса, но и пассажиров внутренних авиарейсов.

В случае подозрения на коронавирус человек будет изолирована и будет осуществляться отбор материала для проб сначала гриппом и ОРВИ. Эти материалы будут доставлены в имуновирусологическую лабораторию Одесского областного лабораторного центра с целью исключения коронавируса.

Он добавил, что для исследования на грипп и ОРВИ нужна одни сутки, а на проверку материала на коронавирус - два-три дня.

"Людей, которые прибывают из потенциально опасных стран, в частности Китая, мы опрашиваем, берем домашние адреса и телефоны - проводим эпиднадзор. Есть и другие симптомы - кашель, потливость, одышка, бледный вид, слабость - целый комплекс, кроме температуры. Мы их исследуем и обнаруживаем", - добавил врач-эпидемиолог санитарно-карантинного отдела аэропорта Одесса Игорь Гринчук.

анее мы писали о том, что коронавирус COVID-19 "проник" уже в 20 стран. Так, коронавирус добрался до Эстонии. Также в Норвегии впервые зафиксировали случай коронавируса.

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