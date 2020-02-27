Саудівська Аравія та Сполучені Штати провели спільні армійські навчання "Морський захисник". Участь узяли сотні морських піхотинців з обох країн. Мета вишколу - підвищити координацію між підрозділами задля посилення безпеки в регіоні.

Такі бойові злагодження між збройними силами США та Саудівської Аравії проводять уже не вперше. Нагадаю, обидві держави належать до міжнародної коаліції, яка вже кілька років воює проти сил режиму Башара Асада в Сирії.