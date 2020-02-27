У Тбілісі відкрилась унікальна виставка картин світових геніїв [ Редактировать ]
Картини світових геніїв живопису оживають у новому музеї в Тбілісі. Там відкрилась унікальна виставка робіт грузинського художника Ніко Піросмані, до того ж усі вони осучаснені цифровими технологіями. 120 проекторів відтворюють зображення на стінах будівлі, при цьому складається враження, ніби персонажі рухаються.
На думку фахівців, Піросмані як ніхто інший передає атмосферу рідного краю та культуру свого народу. Починається мистецька подорож з творінь майстра примітивізму, а далі глядачам пропонують поринути в голографічний світ живопису Ванг Гога та Едварда Мунка.
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