Петро Порошенко завтра самостійно прийде на допит у ДБР. Про це п’ятий президент України повідомив у відеозверненні на своїй сторінці у Фейсбук.

Заявив - проти нього вже рік фабрикують десятки справ, але відповідальності не боїться, адже діяв виключно в рамках закону. Нагадаю, 21 лютого печерський суд столиці дозволив Держбюро розслідувань здійснити силовий привід Порошенко на допит 28 лютого і 6 березня.

"Наголошую завтра я прибуду на допит сам, попри те, що ці переслідування - політично вмотивовані. Попри те, що сьогодні ми отримали рішення Вищого антикорупційного суду, прозоро сформованого за участі міжнародних експертів, яким визнано, що влада віддає незаконні накази щодо мого політичного переслідування", - говорить Петро Порошенко, президент України (2014-2019)