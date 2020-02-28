Туреччина зазнала втрат у сирійському конфлікті [ Редактировать ]
Внаслідок нальоту російської авіації в Сирії загинули понад 30 турецьких армійців. У відповідь Анкара завдала повітряних та наземних ударів по позиціях проурядових сирійських військ.
Це найсерйозніше загострення, відколи інтереси Анкари, Дамаска та Москви щодо ситуації в Ідлібі суттєво розійшлися. Напруженість зросла минулого тижня, тоді російські війська відбили спробу прориву сирійської опозиції за підтримки Туреччини. Уряд останньої вважає атаку на своїх військових в Ідлібі нападом на НАТО і розпочинає консультації з Альянсом щодо цього питання.
"Загалом вбито 33 наших солдатів. З-поміж поранених у шпиталі - немає жодного в критичному стані. Нехай загиблі спочинуть з миром. Я висловлюю свої співчуття усьому народу", - наголосив Рагмі Доґан, губернатор провінції Гатай.
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