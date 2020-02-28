У зоопарку Копенгагена перші кроки на вулиці зробило новонароджене біле ведмежа. Привселюдний дебют дитинчати, що з'явилося на світ 6 грудня, приурочили до Міжнародного дня білого ведмедя. У клишоногого поки що немає імені. За кілька тижнів його оглянуть ветеринари і визначать стать.

Народження цих полярних хижаків у неволі досить рідкісне явище. А самі ведмежата дуже вразливі в перший рік життя. Доки ж наглядачі тримають кулаки за щасливе майбутнє поповнення, саме маля радо бавиться в снігу та пізнає світ.