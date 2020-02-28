В Идлибе (Сирия) погибли по меньшей мере 29 турецких солдатов в результате авиаудара сирийскими "режимными силами". Об этом передает Anadolu.

По словам губернатора приграничной с Сирией турецкой провинции Хатай Рахми Догана, еще несколько человек получили серьезные ранения вследствие атаки. Также известно, что 36 человек получили ранения. Они сейчас находятся в больницах под присмотром медиков.

Как стало известно, после авиаудара сил правительства Сирии в Идлибе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган устроил экстренное совещание по вопросам безопасности.

Президент Турции хочет, чтобы сирийские силы отступили с позиций, где Турция установила военные наблюдательные посты. Он угрожал напасть на сирийские правительственные силы, если они не остановят свое продвижение.

Ранее сообщалось, что в Сирии обстреляли жилой квартал.