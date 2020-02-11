В Сирии сбили военный вертолет [ Редактировать ]
Во вторник, 11 февраля, в провинции Идлиб (Сирия) сбит вертолет сирийской армии. Об этом заявили в командовании сирийских оппозиционных сил, которые ведут бои против войск президента Башара Асада, передает Reuters.
Согласно информации командования сирийских оппозиционных сил, вертолет Ми-8 упал южнее города Идлиб, на территории, контролируемой противниками Асада. Пилот погиб. Были ли в вертолете еще люди - не сообщаются.
Раньше сообщалось о том, что легенда баскетбола Коби Брайант погиб в авиакатастрофе 26 января в возрасте 41 года. По первоначальным данным, на борту вертолета находились еще три человека. Это был частный вертолет.
Мы писали о том, что скончался известный актер и звезда "Монти Пайтона". А также podrobnosti.ua сообщали о том, что умер легендарный музыкант.
Позже стало известно, что вместе с легендой погибла его 13-летняя дочь Джианна-Мария Оноре. Девочка летела на свою игру по баскетболу.
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