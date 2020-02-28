Стало известно, когда появятся тесты для выявления коронавируса дома [ Редактировать ]
10 марта в украинских лабораториях появятся быстрые тесты на выявление коронавируса COVID-19. Об этом в пятницу, 28 февраля, на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.
По его словам, быстрые тесты также можно будет использовать дома.
"Быстрые тесты отличаются от тест-систем тем, что они могут использоваться за пределами лаборатории, непосредственно в кровати больного", - отметил Ляшко.
Он подчеркнул, что результат можно будет получить за 15-20 минут.
По словам замминистра здравоохранения, быстрые тесты все равно потребуют повторного исследования в лаборатории, но они помогут определить дальнейшую тактику поведения с больным.
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