В четверг, 27 февраля, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая опровергла информацию о новом типе коронавируса COVID-19 в Украине. Об этом она сообщает в своем Facebook.

По ее словам, в Украине нет ни одного зафиксированного факта заболевания коронавирусом.

"Некоторые телеграмм-каналы сегодня во второй половине дня начали распространять "информацию" о якобы подтвержденном факте заражения вирусом COVID-19 в Украине. Это не соответствует действительности. По состоянию на 18:00 в Украине нет ни одного зафиксированного факта заболевания коронавирусом", - заявила Скалецкая.

Ранее мы писали о том, что коронавирус COVID-19 "проник" уже в 20 стран. Так, коронавирус добрался до Эстонии. Также в Норвегии впервые зафиксировали случай коронавируса.

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