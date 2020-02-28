Украина готова "бороться" с коронавирусом 4 месяца - Скалецкая [ Редактировать ]
В пятницу, 28 февраля, глава Минздрава Зоряна Скалецкая заявила, что в больницах Украины подготовили 12 тысяч мест для размещения больных коронавирусом. Об этом сообщает "Радио Свобода".
"У нас есть 12 тысяч кроватей на всю Украину. Даже если ежедневно будет появляться по 100 (пациентов с коронавирусом), у нас четыре месяца интенсивного появления по 100 человек хватит коек", - говорит министр.
Она отметила, что такая динамика возможна только если в Украине не будут принимать никакие эпидемиологические меры как в Китае, такие как ограничительные меры, карантинные меры, ограничения выхода из дома.
Министр заверила, что "на сегодняшний день говорить о том, что мы будем иметь значительную динамику столь длительное время, не приходится".
Стоит отметить, что Кабмин разрешил Минздраву закупить средства для предотвращения распространения коронавируса на 67 млн грн, оставшихся после закупки препаратов для онкобольных.
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