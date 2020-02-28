Женевский автосалон 2020 отменили из-за коронавируса [ Редактировать ]
Источник: Cnet
Правительство Швейцарии выдало указ о запрете массовых мероприятий на 1000 и более человек из-за угрозы коронавируса. Под этот запрет попал знаменитый Женевский автосалон 2020.
Автомобильная выставка должна была состояться 3 марта 2020 года, однако вспышка коронавируса в Европе заставила правительство побеспокоиться за своих граждан и предупредить эпидемию, поэтому вынуждено было выдать указ. Запрет мероприятий, праздников и выставок продлится до 15 марта.
"Учитывая текущую ситуацию и распространение коронавируса, федеральный совет квалифицировал ситуацию в Швейцарии как "особую" с точки зрения Закона об эпидемиях", - заявило правительство Швейцарии.
"Мы сожалеем, что объявили, что автосалон в Женеве в 2020 году будет отменен", - заявил представитель пресс-конференции в пятницу.
Поскольку Женевский автосалон 2020 планировался масштабным, как и все предыдущие годы, то его перенос посчитали бессмысленным – ушло бы слишком много времени. По словам организаторов, в этом году автомобильное шоу проводиться не будет вовсе – это случилось впервые за 70 лет существования автосалона.
На Женевском автосалоне 2020 был запланирован ряд дебютов, в том числе Mercedes-Benz E-Class, Volkswagen Golf GTI, свои новинки должны были показать такие автогиганты как KIA, Hyundai, Porsche, BMW и другие. Автопроизводители подтвердили, что анонсируют свои новинки в соответствии с планом на своих сайтах и в пресс-релизах для СМИ.
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