Хоча немає приводів для хвилювань, у Дніпрі вже створено штаб з питань готовності та реагування на поширення гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом.

Відповідне розпорядження підписав міський голова Дніпра Борис Філатов.

Водночас 28 лютого під час позачергового виконкому ухвалили рішення про перерозподілення 98 млн грн до резервного фонду міського бюджету Дніпра.

Ці кошти направлять на вирішення оперативних питань, пов’язаних з коронавірусом, зокрема, закупівлю необхідного медичного обладнання, ліків, спецодягу, а також проведення профілактичних заходів. Мер Дніпра заявив, що майже місяць тому департамент охорони здоров’я Дніпропетровської області визначив 21-шу міську інфекційну лікарню госпітальною базою в разі спалаху коронавірусу.

Цей заклад, за словами Бориса Філатова, не має ані медикаментів і захисних костюмів, ані грошей на їх придбання. Обласні чиновники досі не вирішили питання з фінансуванням і не відповідають на листи мерії. Саме тому керівництво Дніпра ухвалило рішення щодо підготовки комплексу заходів до можливого спалаху вірусу, аби у разі необхідності вжити оперативних дій задля безпеки та здоров’я містян.