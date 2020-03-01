Осторожно у банкомата: как не стать жертвой карманников [ Редактировать ]
Часто бывает так, что возле банкомата мы можем быть неосторожны. Карманники придумали новый способ украсть у вас деньги незаметно.
Суть схемы: Жертва снимает деньги и возле банкомата ее случайно пачкают кетчупом, кофе, мороженым или лимонадом. Карманник долго извиняется и пытается почистить одежду жертвы. После чего он одним движением руки вытаскивает из кармана купюры или достает весь кошелек целиком.
Как уберечь себя: Сразу же после того как вы сняли деньги, необходимо спрятать деньги в надежное место (внутренний карман, сумочку с замком и т. д.). Когда будете подходить к банкомату, обязательно внимательно осмотритесь вокруг - не наблюдает ли за вами кто-либо.
Ранее сообщалось, что женщина отдала аферисту 15 миллионов за обещание жениться. Мы писали о том, что Нацбанк оштрафовал три банка на миллион гривен. Также читайте о том, что в Украине ввели новую банкноту в 200 грн.
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