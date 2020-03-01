Коронавирус обнаружили еще в одной стране [ Редактировать ]
В Доминикане заразился новым коронавирусом один человек. Ранее он прибыл из Италии без симптомов заражения. Об этом сообщает газета Listin Diario.
Инфицированным является гражданин Италии, который находится в военном госпитале "Рамон де Лара" на востоке республики. Там же находится француз, с подозрением на заражение коронавирусом.
Напомним, что коронавирус обнаружили в Нидерландах, Литве, Беларуси, Швейцарии, Италии, Греции, Грузии, Эстонии, Дании, Норвегии, Северной Македонии, Германии, Франции, Британии, Испании, Австрии, Хорватии, Израиля, Российской Федерации, Румынии, Бельгии, Финляндии, Швеции, Монако и Сан-Марино.
Также сообщалось о том, что в Монако подтвердили первый случай коронавируса. Также в Уэльсе зафиксировали первый случай коронавируса.
В семи больницах Киева оборудовали базы для госпитализации больных коронавирусом. Читайте новость о том, что в Японии отменили фестиваль цветения сакуры из-за коронавируса.
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