В Доминикане заразился новым коронавирусом один человек. Ранее он прибыл из Италии без симптомов заражения. Об этом сообщает газета Listin Diario.

Инфицированным является гражданин Италии, который находится в военном госпитале "Рамон де Лара" на востоке республики. Там же находится француз, с подозрением на заражение коронавирусом.

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Напомним, что коронавирус обнаружили в Нидерландах, Литве, Беларуси, Швейцарии, Италии, Греции, Грузии, Эстонии, Дании, Норвегии, Северной Македонии, Германии, Франции, Британии, Испании, Австрии, Хорватии, Израиля, Российской Федерации, Румынии, Бельгии, Финляндии, Швеции, Монако и Сан-Марино.

Также сообщалось о том, что в Монако подтвердили первый случай коронавируса. Также в Уэльсе зафиксировали первый случай коронавируса.

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