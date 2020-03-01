В воскресенье утром, 1 марта, должен был открыться Лувр для посетителей. Но, открытие перенесли на неопределенный срок. Дирекция Лувра проводит совещание со специалистами из-за угрозы эпидемии коронавируса во Франции. Об этом сообщает пресс-служба музея в Twitter.

"Информационное совещание о состоянии здоровья, связанное с мерами профилактики коронавируса в соответствии с инструкциями министров, направленными компетентными органами, переносит открытие Лувра. Музей не может открыться в данный момент", - говорится в сообщении.

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Напомним, что коронавирус обнаружили в Нидерландах, Литве, Беларуси, Швейцарии, Италии, Греции, Грузии, Эстонии, Дании, Норвегии, Северной Македонии, Германии, Франции, Британии, Испании, Австрии, Хорватии, Израиля, Российской Федерации, Румынии, Бельгии, Финляндии, Швеции, Монако и Сан-Марино.

Ранее в Катаре зафиксировали первый случай коронавируса.

Также сообщалось о том, что в Монако подтвердили первый случай коронавируса. Также в Уэльсе зафиксировали первый случай коронавируса.