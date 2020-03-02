"Зеленую зону" Багдада обстреляли ракетами [ Редактировать ]
Ночью в понедельник, 2 марта, в Ираке неподалеку от посольства Соединенных Штатов в центральной части Багдада упали несколько ракет. Об этом передает Al Sumaria.
Известно, что ракеты упали рядом с правительственным кварталом, где, кроме американского посольства, расположены дипломатические миссии других стран и государственные учреждения.
Одновременно с атаками сработали сирены воздушной тревоги. Согласно предварительным данным, ракеты были запущены из восточной части Багдада. Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.
Напомним, "зеленая зона" Багдада − хорошо укрепленный район в центре столицы Ирака - регулярно подвергается ракетным обстрелам.
Ранее мы сообщали, что в Ираке провели ракетный обстрел военной базы США. Известно, что обстрел велся из реактивных систем залпового огня "Катюша". Всего вблизи лагеря зафиксировали падение пять ракет.
по теме
В США подтвердили первую смерть от коронавируса
Отметим, что в США более 60 человек заражены новым коронавирусом
Эпидемия коронавируса: в США сделали заявление
В США назначили координатора Белого дома по борьбе с распространением коронавируса
Трамп продлил санкции против России из-за аннексии Крыма
Он отметил, что действия и политика правительства России продолжают представлять чрезвычайную угрозу
Вакцина от коронавируса: США назвали сроки разработки
На разработки предлагается направить 1 млрд долларов
В США попытались подорвать автомобиль возле Пентагона
Злоумышленника задержали на парковке Пентагона