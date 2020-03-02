Ночью в понедельник, 2 марта, в Ираке неподалеку от посольства Соединенных Штатов в центральной части Багдада упали несколько ракет. Об этом передает Al Sumaria.

Известно, что ракеты упали рядом с правительственным кварталом, где, кроме американского посольства, расположены дипломатические миссии других стран и государственные учреждения.

Одновременно с атаками сработали сирены воздушной тревоги. Согласно предварительным данным, ракеты были запущены из восточной части Багдада. Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.



Напомним, "зеленая зона" Багдада − хорошо укрепленный район в центре столицы Ирака - регулярно подвергается ракетным обстрелам.

Ранее мы сообщали, что в Ираке провели ракетный обстрел военной базы США. Известно, что обстрел велся из реактивных систем залпового огня "Катюша". Всего вблизи лагеря зафиксировали падение пять ракет.