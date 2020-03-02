Один з фаворитів президентської кампанії знявся з виборчих перегонів [ Редактировать ]
Один з фаворитів президентської кампанії у США серед демократів Піт Бутіджич вирішив знятися з перегонів. Молодий політик робив ставку на афроамериканську та латиноамериканську громади і вже встиг перемогти в Айові та Нью-Гемпширі, проте в Неваді та Південній Кароліні опинився далеко позаду - там перемогу здобули Берні Сандерс та Джо Байден.
Завтра на американців чекає так званий "Супер вівторок", коли праймериз відбудуться одразу у 14 штатах. На липень запланований з'їзд, на якому остаточно визначать єдиного кандидата в президенти від Демократичної партії - він стане суперником Трампа на виборах у листопаді.
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