В Ухане закрыли временную больницу из-за спада эпидемии коронавируса [ Редактировать ]
Местные власти китайского города Ухань, который оказался в эпицентре распространения COVID-19 в Китае, закрыли временную больницу из-за сокращения количества заболеваний новым коронавирусом.
Об этом сообщает Reuters.
Данная больница является одним из 16 медицинских учреждений, специально построенных для людей, зараженных коронавирусом. Она была закрыта после того, как оттуда выписали последних пациентов.
К слову, в Китае из-за коронавируса снизился уровень загрязнения воздуха. Также мы писали о том, что от коронавируса выздоровели более 45 тысяч человек.
Тем временем, в Тернополе у ребенка заподозрили коронавирус.
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