В Тернополе у ребенка заподозрили коронавирус [ Редактировать ]
В понедельник, 2 марта, стало известно, что в Тернополе медики госпитализировали ребенка с вероятным подозрением на заболевание коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба горсовета Тернополя.
Отмечается, что пациента тщательно обследовали - коронавирус у ребенка лабораторно не подтвердился.
"По результатам исследования областного лабораторного центра, у этого ребенка обнаружили грипп группы "В". Маленькому пациенту оказывают необходимое лечение", - отметили в горсовете.
Известно, что ребенка в возрасте 2,5 года госпитализировали с одной из пригородных деревень в воскресенье, 1 марта. На днях ребенок с родителями вернулся из поездки в Мадрид (Испания).
На момент лабораторных исследований ребенка срочно изолировали - он находился в инфекционном боксе.
Также сообщалось о том, что в Монако подтвердили первый случай коронавируса. Также в Уэльсе зафиксировали первый случай коронавируса.
В семи больницах Киева оборудовали базы для госпитализации больных коронавирусом. Читайте новость о том, что в Японии отменили фестиваль цветения сакуры из-за коронавируса.
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