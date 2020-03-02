В понедельник, 2 марта, стало известно, что в Тернополе медики госпитализировали ребенка с вероятным подозрением на заболевание коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба горсовета Тернополя.

Отмечается, что пациента тщательно обследовали - коронавирус у ребенка лабораторно не подтвердился.

"По результатам исследования областного лабораторного центра, у этого ребенка обнаружили грипп группы "В". Маленькому пациенту оказывают необходимое лечение", - отметили в горсовете.

Известно, что ребенка в возрасте 2,5 года госпитализировали с одной из пригородных деревень в воскресенье, 1 марта. На днях ребенок с родителями вернулся из поездки в Мадрид (Испания).

На момент лабораторных исследований ребенка срочно изолировали - он находился в инфекционном боксе.

Также сообщалось о том, что в Монако подтвердили первый случай коронавируса. Также в Уэльсе зафиксировали первый случай коронавируса.

В семи больницах Киева оборудовали базы для госпитализации больных коронавирусом. Читайте новость о том, что в Японии отменили фестиваль цветения сакуры из-за коронавируса.