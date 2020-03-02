Главный врач США, хирург Джером Адамс обратился к обществу с призывом прекратить покупать маски для профилактики инфицирования коронавирусом Covid-19. Соответствующее сообщение он написал в своем Twitter.

"Серьезно, люди, хватит покупать маски! Это может серьезным образом помешать работе врачей, которые не смогут нормально работать и ухаживать за пациентами без них (масок - ред.). Это подвергает опасности их и остальное население", - написал врач.

По его мнению, лучшей профилактикой инфицирования коронавируса является мытье рук и избегание мест большого скопления людей.

Также врач рекомендует сделать прививку от гриппа, чтобы не нагружать и без того занятых медиков еще и проблемами этой болезни.

Ранее сообщалось о том, что в Монако подтвердили первый случай коронавируса. Также в Уэльсе зафиксировали первый случай коронавируса.