От коронавируса выздоровели более 45 тысяч человек [ Редактировать ]
Количество случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире достигло 89 073, из них 45095 человек выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса.
Также, согласно данным, по состоянию на понедельник, 2 марта, от коронавируса умерли 3048 человек, из них 2803 - в Китае.
Наибольшее количество зараженных коронавирусом зафиксировано в Китае, на втором месте – Южная Корея, а на третьем – Италия.
Ранее мы писали о том, что в Чехии зафиксировали первые случаи коронавируса. В Беларуси зафиксировали второй случай заражения коронавирусом.
Также читайте о том, что из-за коронавируса во Франции отменили все массовые мероприятия и закрыли Лувр.
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