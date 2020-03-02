Количество случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире достигло 89 073, из них 45095 человек выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса.

Также, согласно данным, по состоянию на понедельник, 2 марта, от коронавируса умерли 3048 человек, из них 2803 - в Китае.

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Наибольшее количество зараженных коронавирусом зафиксировано в Китае, на втором месте – Южная Корея, а на третьем – Италия.

Ранее мы писали о том, что в Чехии зафиксировали первые случаи коронавируса. В Беларуси зафиксировали второй случай заражения коронавирусом.

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