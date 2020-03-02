С 1 марта в Украине увеличился минимальный размер пособия по безработице. Об этом ранее анонсировали в Минэкономики.

В частности, для лиц, выплаты которым назначаются с учетом заработной платы и страхового стажа, минимальный размер пособия по безработице вырос с 1630 грн до 1800 грн, то есть на 170 грн. В свою очередь для лиц, выплаты которым назначаются без учета зарплаты и страхового стажа, он повысился с 610 грн до 650 грн, то есть на 40 грн.

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Ранее также сообщалось, что в 2020 году на борьбу с безработицей в Украине направят 1,2 млрд грн, что почти вдвое больше, чем в прошлом году.

Максимальная сумма пособия по безработице, которая не может превышать четырех прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, в 2020 году установлена на таком уровне:

с 1 января – 8408 грн;

с 1 июля – 8788 грн;

с 1 декабря – 9080 грн.

Также читайте о том, что уровень безработицы в ЕС снизился до рекордного минимума. Тем временем, согласно данным Госкомстата, безработных в Украине стало больше.