В декабре 2019 года в Украине было официально зарегистрировано 338,2 тысяч безработных, что на 49,3 тысяч больше, чем в ноябре 2019 года (259,3 тысяч). Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Отметим, что при этом за ноябрь количество безработных выросло на 29,6 тысяч.

По данным статистического ведомства, количество вакансий в декабре сократилось до 59,0 тысяч (в ноябре 80,9 тысяч), а нагрузка зарегистрированных безработных на одну вакансию - 6,0 (в ноябре -6,0).

Ранее сообщалось, что в Минэкономики спрогнозировали рост зарплат в 2020 году, а также мы писали, что в Украине вырастет помощь безработным.

Добавим, что Кабмин разблокировал выплату больничных, а также средняя зарплата украинцев выросла.

Кроме того, украинцев ждут надбавки к пенсиям. Также в стране пересмотрят пенсионный возраст женщин.