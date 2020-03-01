В Беларуси зафиксировали второй случай заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения республики.

У девушки из Витебска тест на коронавирус дал положительный результат.

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"Министерство здравоохранения информирует о том, что в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии один из тестов, которые были выполнены у белоруски, выявил фрагмент РНК, который может принадлежать типу коронавируса 2019-nCoV", - говорится в сообщении.

Девушка и двое ее коллег приехали из Северной Италии. Из-за этого их вызвали в больницу и взяли тесты и анализы. У двух ее коллег тесты отрицательные.

Ранее в Катаре зафиксировали первый случай коронавируса.

Также сообщалось о том, что в Монако подтвердили первый случай коронавируса. В Уэльсе зафиксировали первый случай коронавируса.